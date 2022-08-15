مصادر وزارية لـ«الأنباء»: مجلس الوزراء حريص على انتخابات نزيهة لا تتعرض للطعن والإبطال

وزارات التربية والصحة والداخلية والعدل والإعلام والبلدية جاهزة لأداء الانتخابات

«ديوان الخدمة» لـ«الأنباء»: كشوف أسماء مستحقي «الأمامية» في «الدفاع» و«الحرس» و«الاطفاء» صحيحة تمهيداً للصرف





مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحسم في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف آلية تعديل الجداول الانتخابية والدعوة إلى الانتخابات.



وعن الآلية المتوقعة حول معالجة ما ورد في بعض الجداول الانتخابية التي تتطلب التعديل، أجابت المصادر: تتضح اليوم الآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء لتعديل أو إلغاء الجداول ومواعيد الدعوة الى الانتخابات.



واستطردت: وذلك من خلال الاطلاع على الجوانب الدستورية والقانونية لتقرير اللجنة التي شكلها المجلس في يوليو الماضي لرصد بيانات قيود الناخبين، وهل تتضمن أسبابا تجعل الحكومة أمام حالة ضرورة تتوافق مع المادة 71 من الدستور، أم سيتم العمل بالجداول الحالية والاسترشاد ببيانات سجلات هيئة المعلومات المدنية وختم شهادة الجنسية؟



هذا، وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: إن أي تعديل على قانون الانتخاب لا بد أن يتم بمرسوم قانون «والقانون لا يعدل بقرار»، لافتة إلى المادة



17 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 التي تنص على أنه «تعتبر جداول الانتخاب النهائية قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها».



وشددت المصادر على ان المجلس حريص على اجراء انتخابات نزيهة خالية من اي اجراءات قد تتضمن شبهات ولذلك يتحوط من مراسيم الضرورة حرصا على عدم الطعن وإبطال المجلس.

مصادر وزارية لـ«الأنباء»: مجلس الوزراء حريص على انتخابات نزيهة لا تتعرض للطعن والإبطال

أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص على أن يتم اجراء انتخابات 2020 بإجراءات دستورية وقانونية سليمة 100% ولا تشوبها أي شبهات قد تعرضها للطعن أو الإبطال.





وزارات التربية والصحة والداخلية والعدل والإعلام والبلدية جاهزة لأداء الانتخابات

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان وزارات التربية والصحة والداخلية والعدل والإعلام والبلدية ستحيط مجلس الوزراء علما في اجتماعه غدا برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بتقارير حول جاهزيتها لأداء الانتخابات.

وأضافت المصادر: إنه بعد الاطمئنان على جاهزية هذه الجهات وغيرها يبدأ المجلس في مناقشة التقارير المرفوعة حول الجداول الانتخابية ومراسيم الدعوة وموعد إجراء الانتخابات.



«ديوان الخدمة» لـ«الأنباء»: كشوف أسماء مستحقي «الأمامية» في «الدفاع» و«الحرس» و«الاطفاء» صحيحة تمهيداً للصرف

أفادت مصادر مسؤولة بديوان الخدمة المدنية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» بأن كشوف أسماء مستحقي مكافأة الصفوف الأمامية العاملين بوزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء صحيحة تمهيدا للصرف.

وشددت المصادر على أن الديوان قام بدوره كاملا في مراجعة وتدقيق الكشوف بالتعاون مع الجهات الثلاث، تنفيذا للقيد الوارد في قانون ضوابط صرف مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية، الذي وافق عليه مجلس الأمة والذي تمت إحالته إلى الحكومة.