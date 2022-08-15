بمناسبة الذكـــــرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال باكستان، نظمت سفارة باكستان لدى الكويت حفل رفع العلم في السفارة، بحضور عدد من أفراد الجالية الباكستانية من النساء والأطفال.



وبهذه المناسبة، تمت تلاوة رسائل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية باكستان، حيث شددت القيادة في رسائلها على أن الأمة بأسرها يجب أن تعمل بإخلاص من أجل التنمية والتقدم، مؤكدين عزمهم على جعل باكستان دولة مزدهرة.



وبهذه المناسبة، أشاد سفير باكستان مالك محمد فاروق بأجداد الأمة الذين أدت خدماتهم وتضحياتهم إلى خلق وطن منفصل لمسلمي شبه القارة، مشيرا إلى اليوم التاريخي لعيد الاستقلال الخامس والسبعين.



وأعرب فاروق عن تهانيه لأبناء الجالية، داعيا إياهم إلى العمل بجد من أجل تقدم وازدهار باكستان، مشددا على أن باكستان كدولة شهدت العديد من التحديات التي واجهتها بالمثابرة والتصميم والاعتزاز.



وللاحتفال بمرور 75 عاما على الاستقلال، فإن السفارة بصدد تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع أبناء الجالية الباكستانية المقيمين في الكويت خلال الأشهر المقبلة.