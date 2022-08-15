بشرى شعبان



أكدت مديرة ادارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد الحرص على نشر الوعي والتواصل الدائم مع المراجعين، موضحة ان الادارة تعمل بشكل دائم على نشر كل الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة بمختلف قطاعاتها وإداراتها، بالاضافة الى نشر آلية ومراحل إدخال البيانات عبر الروابط الخاصة بانجاز المعاملات وذلك بناء على توجيهات وزير العدل المستشار جمال الجلاوي.

وقالت المزيد في تصريح لـ «الأنباء» انه وفقا لخطة العمل الخاصة بالادارة نعمل بشكل دوري ودائم على نشر بوستات توعوية موجهة الى الفئات المستفيدة من خدمات الهيئة، مشيرة الى أن الادارة على تواصل دائم عبر مواقع الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر وانستغرام، والبريد الالكتروني، والواتساب على الرقم 24936611، بالإضافة الى موقع الهيئة - باب خدمة الاستفسارات ويمكن للمراجع ان يتواصل مع الادارة مباشرة عبر خدمة الرد على الاستفسارات.

وذكرت ان الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الالكترونية تسهيلا على أصحاب العمل والعمالة.