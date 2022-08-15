محمد راتب



أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن وقف صيد أسماك الكنعد اليوم الاثنين لمدة شهرين حتى 15 أكتوبر المقبل، داعيا عموم الصيادين إلى الالتزام بمواسم صيد الأسماك، وذلك للحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي للبلاد.



وقال الصويان إن قطاع الصيد يعتبر من أهم قطاعات الأمن الغذائي في البلاد ويستحق من المسؤولين إعادة النظر إليه لتطويره وزيادة الدعم المقدم له، لافتا إلى أن دعم الصيادين ظل كما هو منذ بداية التسعينيات ولم يتحرك مثل الدعوم الأخرى لقطاعات الأمن الغذائي.



وأشار إلى ضرورة السماح للصيادين بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت بالضوابط التي تضعها الهيئة العامة للبيئة ورقابة قطاع الثروة السمكية، مؤكدا أن أسماك الميد لا تتواجد إلا في المياه الضحلة وتركها دون صيد يجعلها تهاجر للبلاد المجاورة، آملا من «الزراعة» السماح بصيد الميد داخل الجون بعد موافقة «البيئة» وتكون تحت إشراف ورقابة مفتشيها، خاصة أنها من الأكلات المفضلة للمواطنين وتواجدها بكثرة سيسهم في خفض الأسعار. وأوضح أن «البيئة» فتحت الصيد داخل جون الكويت لهواة الصيد الحداقة بحجز مسبق على موقعها، آملا أن يكون للصيادين نصيب في ذلك، معلنا عن استعدادهم لدفع أي رسوم مطلوبة لتوفير الميد في الأسواق بالكميات المطلوبة للمستهلكين.