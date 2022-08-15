أسامة أبو السعود

كشفت مصادر خاصة في وزارة العدل انه تمت إحالة جميع المتهمين في ملف الصندوق الماليزي الى المحكمة صباح أمس الأحد.



وأكدت المصادر لـ «الأنباء» حرص الحكومة الكامل على مواجهة جميع قضايا الفساد بالقانون ولن يتم التستر على اي متهم في قضايا المال العام.



وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر عن ان وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي اجتمع امس مع قيادات وزارة العدل للترتيب لانتخابات مجلس الامة القادمة بناء على توجيهات مجلس الوزراء باستعداد الجهات المختلفة لإجراء الانتخابات.



وأشارت المصادر الى ان وزارة العدل وبناء على تعليمات الوزير الجلاوي بدأت امس في تجهيز كشوف اللجان الأصلية والفرعية للجان المختلفة والتي يرأسها رجال القضاء.