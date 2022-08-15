أعلن نادي الألعاب الشتوية الكويتي انه سينظم بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات في الفترة بين 6 و12 نوفمبر المقبل بمشاركة ستة منتخبات عالمية وبإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF).



وقال رئيس النادي فهيد العجمي ان البطولة ستضم منتخبات لوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة وإيرلندا وكولومبيا وأندورا إضافة الى الكويت، معتبرا ان استضافة هذه البطولة القوية تعد نجاحا للنادي الذي يشغل العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للعبة.



وأضاف ان النادي بدأ استعداداته لإقامة البطولة بشكل مبكر لضمان نجاحها، لاسيما انها تلقى اهتماما خاصا من الاتحاد الدولي للعبة، مشيرا إلى ان النادي وبدعم من الهيئة العامة للرياضة سيقوم بإعداد لاعبات المنتخب الوطني بأفضل صورة لخوض غمار البطولة.



ولفت العجمي إلى ان النادي حرص على استضافة هذه البطولة نظرا لدورها المهم في تطوير المستويات الفنية للاعبات أزرق الهوكي وصقل مهاراتهن، مؤكدا ان النادي يولي الرياضة النسائية في جميع ألعابه الشتوية اهتماما كبيرا بجانب منافسات الرجال.