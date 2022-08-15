يعقوب العوضي



استكملت إدارة نادي السالمية إجراءات ضم لاعب النجم الساحلي والمنتخب التونسي لكرة اليد نورالدين ماوا رسميا، وذلك تدعيما لصفوف فريق اليد الأول في السماوي الذي سيشارك في البطولة العربية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية «سوبر غلوب»، والتي ستقام في 17 سبتمبر المقبل في تونس.



وسيقيم الفريق معسكرا خارجيا في مصر في الأول من سبتمبر ويستمر حتى 15 منه استعدادا للبطولة وسيغادر الى تونس مباشرة للمشاركة في البطولة.



ويعمل الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة محمد الصلال على التعاقد مع محترف آخر حيث توجد عدة سير ذاتية للاختيار من بينها.



وأكد الصلال أن المشاركة في البطولة العربية ستكون صعبة بكل المقاييس ولكن هناك ثقة كبيرة في الفريق لتحقيق نتائج جيدة، ولدينا لاعبين أكفاء على قدر المسؤولية، مشيرا إلى أن كرة اليد الكويتية بدأت باستعادة عافيتها على المستوى الدولي في الفترة الأخيرة.