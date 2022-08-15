مبارك الخالدي



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء اليوم على ستاد صباح السالم، وكانت بعثة الفريق قد عادت الى البلاد فجر أول من امس السبت قادمة من تونس، حيث أقيم معسكر الأخضر الإعدادي لخوض منافسات الموسم الجديد.



ولعب العربي 5 مباريات ودية مع فرق تونسية وجزائرية، حيث فاز على فريق مرجان 7-0 وعلى فريق شبيبة القبائل الجزائري 2-1، وخسر من الأفريقي التونسي 3-1 ومن فريق القسنطيني الجزائري بهدف دون رد، واختتم مبارياته بلقاء قوي أمام فريق وفاق سطيف وخسر بهدفين دون رد.



وفي جانب آخر، أعلن اللاعب سلطان العنزي تمديد عقده مع الأخضر لمدة 3 مواسم ليقطع العنزي بذلك الطريق على الأخبار التي تم تداولها بانتقاله الى الدوري السعودي.