انطلقت منافسات منتخبنا الوطني للرماية امس في تصفيات الدور التمهيدي لمسابقة «سكيت» في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية التركية وتستمر حتى 18 الجاري، وشارك رماة وراميات السكيت بثلاث جولات من اصل خمس بواقع 25 طبقا لكل جولة، على ان تستكمل المنافسات اليوم بلعب الجولتين المتبقيتين لمعرفة اللاعبين الـ 8 المتأهلين للدور النهائي في مسابقات الرجال والسيدات.



واحتل البطل الأولمبي عبدالله الرشيدي المركز الخامس بتصويب 72 طبقا، بينما حصل منصور الرشيدي على المركز الثاني عشر بتصويب 71 طبقا، وجاء عبدالعزيز السعد في المركز السادس عشر بتصويب 70 طبقا. وفي مسابقة السيدات حصلت إيمان الشماع على المركز السادس بتصويب 68 طبقا، وجاءت أفراح بن حسين في المركز الثامن بتصويب 65 طبقا، وفاطمة الزعابي في المركز العاشر بتصويب 65 طبقا. ويتطلع منتخب رماية (سكيت) إلى زيادة غلة الكويت من الميداليات الملونة بعد تألق رماية (تراب) وحصدهم 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين في المنافسات التي اختتمت الأول من امس.



السباحة



وفي منافسات السباحة يسعى لاعبو منتخبنا الوطني الى صعود منصات التتويج وتحقيق الميدالية الأولى لهم في الدورة بعد ان بلغ سعود الشمروخ الدور النهائي في مسابقة 200م حرة بتحقيقه زمن 1.55.41د وتمكن الثنائي علي الزامل وفيصل التناك من تخطي منافسات نصف النهائي والوصول الى المرحلة النهائية لسباق 100م ظهر بتسجيل الأول زمن 59.72 ث والثاني 1.00.74د، وتأهل عبدالعزيز الضويحي الى نهائي 200م متنوع بزمن 2.13.49 د، وأنهى راشد الطرموم مشاركته في 200م صدر بخروجه من التصفيات بزمن 2.25.54د. وانتهت منافسات اليوم الأول للسباحة بتسجيل اللاعبة لارا دشتي رقما شخصيا وكويتيا جديدا (35.79 ث) بعد ان جاءت في المركز الثامن في نهائي سباق 50م صدر، كما سجل راشد الطرموم رقما شخصيا وكويتيا جديدا (28.46 ث) وحصل على المركز الخامس في سباق 50م صدر، وفي نهائي سباق فريق التتابع 100x4 حصل منتخب الكويت على المركز السادس بزمن 3:29.44د، ويلعب وليد عبدالرزاق في نهائي سباق 100م فراشة، بعد ان جاء في المركز الرابع بزمن 54.41ث، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وصول الكيك بوكسينغ



إلى ذلك، وصل منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ امس الأحد الى تركيا استعدادا لخوض منافسات الدورة وضم الوفد اللاعبين عبدالعزيز مراد وسعيد مرزوق وجزاع الحسيني وسهام الخريف والمدرب أحمد القطان ومساعده أحمد حياتي ومن المقرر ان تنطلق تدريباته مساء اليوم.



كما انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني للقوس والسهم استعدادا للدخول الى منافسات الدورة، ويسعى لاعبو منتخبنا للظهور بأفضل صورة في مشاركتهم الأولى بالدورة عندما يلعب صباح اليوم كل من الأبطال بدر الصلاحي وعبدالله مال الله وفيصل الرشيدي وعبدالله طه وعبدالله الحربي.