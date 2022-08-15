يحيى حميدان



يخوض فريق الكرة بنادي برقان ثاني مبارياته التجريبية مساء غد عندما يلتقي منتخبنا الوطني للشباب في اطار استعداداته للمشاركة في دوري الدرجة الأولى المقرر له أن ينطلق 28 الجاري. وينتظر أن يلعب «الذهبي» مباراة ثالثة وأخيرة أمام كاظمة يوم 20 الجاري.



ودخل برقان في معسكر داخلي بأحد الفنادق مساء اول من أمس، على أن يستمر حتى 21 الجاري، لمنح المدرب البرازيلي إيمرسون ألكانتارا ومساعده نواف زياد فرصة تكثيف التدريبات من خلال الحرص على تجميع اللاعبين ورفع درجة تركيزهم الذهني. وتبدو صفوف «الذهبي» مكتملة في الوقت الحالي باستثناء انتظار المهاجم الأردني حمزة الصيفي المقرر أن يصل البلاد اليوم للالتحاق بتدريبات الفريق.