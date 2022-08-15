هادي العنزي



يباشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تدريباته مساء غد الثلاثاء على ستاد ثامر، وذلك بعد عودته من تركيا مساء أمس، وختام معسكره التدريبي بالتعادل مع فريق الخليج السعودي 2-2، وسجل هدفي السماوي البرازيلي أليكس ليما، والعراقي أسو رستم.



ومن المقرر أن يخوض السماوي آخر مبارياته التحضيرية الخميس المقبل مع الصليبخات، قبل مواجهة التضامن في أولى مباريات الفريق في «دوري زين» للدرجة الممتازة 25 أغسطس المقبل. من جانبه، أبدى مدير الفريق بدر الخالدي رضاه عن نتائج المعسكر التركي، وقال لـ«الأنباء»:«لعبنا 4 مباريات ودية قوية مع أندية سعودية وتركية، أكدت نجاح المعسكر التدريبي للفريق، ونأمل أن يكون الجهاز الفني بقيادة المدرب القدير محمد إبراهيم قد تمكن من تحضير الفريق فنيا وبدنيا بالصورة التي يرتضيها، كما نأمل أن ينعكس تطور السماوي خلال الفترة الماضية إيجابا في مواجهات الدوري الممتاز»، مشيدا بانضباط اللاعبين في التدريبات الصباحية والمسائية، وروحهم العالية خلال المباريات الودية، وتعاونهم مع الجهازين الفني والإداري.