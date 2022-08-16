أكد الدولي البرازيلي أنتوني، جناح أياكس أمستردام الهولندي، أنه لا يعرف ما إذا كان إريك تن هاغ مدرب مان يونايتد سيطالب بالتعاقد معه قبل نهاية سوق الانتقالات.



ويبدو يونايتد في أمس الحاجة الى لاعبين بعد البداية الكارثية للموسم بخسارته افتتاحا على أرضه ضد برايتون، قبل سقوطه المدوي 0-4 ضد مضيفه برنتفورد نهاية الأسبوع الماضي.



قال تن هاغ بعد الخسـارة المؤلمـة: «أجريت 3 تبديلات ولكن كان بإمكاني أن أبدل الفريق كله» في تصريح صريح على قلة الجودة لدى عناصره.



بدوره، قال أنتون عن انتقاله: «هل سيتصل بي تن هاغ؟ ليست لدي أدنى فكرة.. عليه أن يناقش ذلك مع وكيلي. أنا أركز هنا. ما سيحدث، سيحدث. سنرى».



وتابع ابن الـ 22 عاما: «أنا سعيد في أياكس. أقدم كل شيء للنادي في كل دقيقة. لذا أنا أحب هذا النادي وهذه المدينة».