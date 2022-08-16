حقق الإسباني بابلو كارينيو بوستا، المصنف 23 عالميا، اللقب الأكبر في مسيرته بفوزه المثير على الپولندي هوبرت هوركاش العاشر 3-6،6-3،6-3 في نهائي دورة مونتريال للماسترز في التنس.



وهذا اللقب السابع للإسباني في مسيرته والأول في دورات الماسترز التي كان يخوض فيها مباراة نهائية للمرة الاولى في مسيرته. وبات ثالث إسباني يحقق لقب الدورة في كندا (تتناوب بين تورونتو ومونتريال) بعد رافايل نادال ومانويل أورانتيس، وأول لاعب غير مصنف يفوز باللقب منذ الأرجنتيني غييرمو كانياس منذ عقدين. وأنهى كارينيو بوستا السجل المثالي لهوركاش في المباريات النهائية بعد أن فاز سابقا بخمسة نهائيات خاضها، بينها دورة ميامي للماسترز عام 2021 الذي يبقى أكبر لقب في مسيرته.