وصل ماراثون التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى العقبة الأخيرة، مع وجود ثلاثة أندية سبق لها أن رفعت الكأس الغالية في الصراع على حق نيل إحدى البطاقات الست المؤهلة عن الملحق الفاصل، وما يترافق معها من مكافآت مالية ضخمة.



ويلتقي آيندهوفن الهولندي بطل المسابقة لعام 1988 والذي احتاج الى هدف في الشوط الإضافي لكي يقصي موناكو (3-2 بعد التعادل 1-1 ذهابا)، مع رينجرز الاسكتلندي في مواجهة تجمع رود فان نيستلروي المعين في مارس مدربا للفريق الهولندي، بزميله السابق في المنتخب الوطني جوفاني فان برونكهورست الذي يشرف على الفريق الخصم منذ نوفمبر 2021.



والمفارقة أن كلا من اللاعبين كانا في معسكر الخصم حين تواجه الفريقان للمرة الأخيرة في دوري الأبطال حيث فاز رينجرز، مع فان برونكهورست في خط الوسط، على أرضه وخارجها خلال دور المجموعات عام 1999. وسجل حينها فان نيستلروي هدف آيندهوفن الوحيد في الخسارة على ملعب «ايبروكس» 1-4.



كما يتواجه بودو غليمت النرويجي مع دينامو زغرب الكرواتي، اف سي كوبنهاغن الدنماركي مع طرابزون سبور التركي.