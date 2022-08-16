استهل روما موسمه الجديد بفوز صعب خارج قواعده 1-0 على ساليرنيتانا ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحرم القائم في الشوط الأول ونقص في الدقة في الشوط الثاني الوافد الجديد من يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، من تسجيل هدفه الأول بقميص فريق العاصمة. وسجل براين كريستانتي الهدف الوحيد لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتسديدة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة (33). ووضع الكثيرون روما ضمن خانة الحصان الأسود للموسم الجديد، لاسيما بفضل تعاقده مع ديبالا وإبرامه بعض الصفقات أمثال الصربي نيمانيا ماتيتش والهولندي جورجينيو فينالدوم اللذان دخلا في الشوط الثاني، وكاد الهولندي يوقع على هدفه الأول لولا إلغائه بداعي التسلل.



وسجل المهاجم الدولي تشيرو إيمبولي هدف فوز فريقه لاتسيو 2-1 على ضيفه بولونيا في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين.



وطرد حارس لاتسيو البرتغالي لويس ماكسيميانو باكرا في الدقيقة السادسة للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، قبل أن يجد فريق العاصمة نفسه متأخرا في الدقيقة 38 بعد سوء تنسيق من لاعبيه. إذ أجبر تشتيت سيئ من المدافع أليسيو رومانيولي زميله ماتيا زاكاني لمحاولة ركل الكرة بعيدا، إلا أنه عرقل نيكولا سانسوني ومنح ركلة جزاء ترجمها النمساوي ماركو أرناوتوفيتش بنجاح.



وطرد الفرنسي أداما سوماورو مع نهاية الشوط الأول من جانب الضيوف لتلقيه إنذارين في غضون خمس دقائق وعادل لاتسيو في الثاني بهدف عكسي للورنتسو دي سيلفيستري (68).



وسجل إيموبيلي هدف الفوز لفريق المدرب ماوريتسيو ساري بعد تمريرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش (79).



ألمانيا



بطولة ألمانيا: موسيالا المتألق يقود بايرن الى فوز ثان تواليا تألق لاعب الوسط المهاجم الشاب في صفوف بايرن ميونيخ جمال موسيالا ليقود فريقه الى الفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-0 في ختام المرحلة الثانية من بطولة ألمانيا لكرة القدم.



وسجل موسيالا (19 عاما و15 مباراة دولية) الهدف الأول في الدقيقة 34 وشكل خطرا كبيرا على دفاع فولفسبورغ قبل ان يضيف توماس مولر الهدف الثاني (44).



في مباراة أخرى، تعادل أونيون برلين سلبا مع مضيفه ماينتس.



فرنسا



اكتفى مرسيليا بالتعادل 1-1 أمام مضيفه بريست في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما حقق كليرمون فوزا بسيناريو جنوني 4-2 على مضيفه رينس.



وكان مرسيليا استهل موسمه بفوز كبير 4-1 على أرضه ضد رينس الاسبوع الماضي.



وسجل البرتغالي نونو تافاريز هدف التقدم لمرسيليا بعد أن تابع عرضية جميلة من الجهة اليمنى نحو القائم الثاني من جوناثان كلاوس (38) لينجح في التسجيل للمباراة الثانية تواليا.



إلا أن بيار ليس مولو عادل بهدف في غاية الروعة بعد أن شتت دفاع مرسيليا الكرة من ركنية لتتهيأ أمامه خارج المنطقة تابعها على الطائر «صاروخية» في الشباك (61).