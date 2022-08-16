أعرب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن سعادته بالانتصار 2-1 على ألميريا في مستهل مشوار الفريقين في الدوري الإسباني.



وقال أنشيلوتي: «لقد بدأنا المباراة بشكل سيئ، وكان من الطبيعي أن نعاني هنا، وبعدها سجلوا هدفا وأصبحت المباراة معقدة، ولم يكن لدينا النشاط للعب بسرعة في الهجوم، حيث أغلقوا الدفاع بشكل جيد».



وأضاف: «سددنا الكثير من الكرات، وفي الشوط الثاني الخصم عانى من الإرهاق، وكانت لدينا المزيد من السيطرة والفرص».



وعن هدف دافيد ألابا أوضح: «من يتوجب عليه تسديد الركلات الحرة بنزيمة أو كروس، لكن ألابا قرر التسديد، ونفذها بشكل جيد للغاية».



وأكمل: «روديغر لعب مباراة رائعة ويملك الكثير من الخبرة، والشباب لم يلعبوا كما هي عادتهم وهو أمر طبيعي، وقمت بسحب كامافينغا لأنه كان لديه بطاقة ولا نريد اللعب بـ 10 لاعبين».



وأردف: «أسينسيو لاعب لريال مدريد، ويجب الأخذ في الحسبان ما قدمه العام الماضي، وهو لاعب مهم طالما في فريقنا».



وواصل: «فاسكيز جزء من المجموعة، وواحد من أولئك المستعدين دائما للمشاركة، وأدى أداء جيدا للغاية، وسجل هدفا مهما جدا، وعليه أن يواصل هكذا». وأضاف عن هازارد: «هو يلعب بشكل جيد وأعتقد أنه سيحصل على دقائق عديدة، وعلينا أن نضع في الاعتبار وجود فينيسيوس معنا والذي يجيد اللعب على الطرف أيضا».



وكان مدريد قد قلب تخلفه أمام مضيفه ألميريا العائد حديثا الى الدرجة الأولى بعد غياب دام 7 سنوات، الى فوز 2-1. وسجل لوكاس فاسكيس (61) والنمساوي دافيد ألابا (75) هدفي ريال مدريد، بعد ان تقدم ألميريا بطل الدرجة الثانية الموسم الماضي بفضل البلجيكي لارجي رامازاني في الدقيقة السادسة. من جهته، أكد جوان فرانسيسك فيرير سيسيليا «روبي» مدرب ألميريا أن لاعبيه «حزينون لكن يشعرون بالقوة» رغم الخسارة.



وقال روبي: «حزين لأننا كنا قريبين للغاية من تحقيق شيء في هذه المباراة، إذا حللنا الأرقام، فستكون النتيجة عادلة، لكن اعتقد أن المجهود الذي قدمه لاعبونا يستحق التقدير».



وأضاف مدرب ألميريا: «وضعنا الريال في مأزق، واضطر لبذل كل ما لديه كي يعود في النتيجة. الهدف الأول كانوا محظوظين فيه، أما الثاني فلا يمكنني سوى التصفيق له لأنه هدف رائع».



وتابع: «عانينا من غياب بعض اللاعبين، ورغم ذلك قدمنا مباراة رائعة كي نظل في أجواء اللقاء، فارق هدف يجعلك دائما في المباراة. لا يزال يتعين علينا إظهار أفضل ما لدى بعض اللاعبين».



كما حقق فالنسيا فوزا صعبا على ضيفه جيرونا 1-0، وسجل كارلوس سولر هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء. وعانى فالنسيا الذي يشرف عليه مدربه الإيطالي الجديد جينارو غاتوزو، من طرد لاعبه السويسري إيراي كوميرت في الدقيقة 52 ليكمل المبــــاراة بـ 10 لاعبين.



وفي مبـــــاراة أخرى، عاد ريال سوسييداد من قادش بالفوز بهدف وحيد ايضا سجله الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 24 في أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد المنتقل إليه من ريال مدريد الشهر الماضي بعقد لـ 5 سنوات.