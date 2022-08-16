كشفت تقارير صحافية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر فتح تحقيق في الخلاف الذي اندلع بين المدير الفني لتشلسي توماس توخل والمدير الفني لتوتنهام أنطونيو كونتي بعد المباراة التي جمعتهما أول من أمس. كان هناك خلاف عنيف بين توخل وكونتي بعد أن أنهى الحكم مباراة انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت صحيفة إنجلش ديلي ميل أن اتحاد كرة القدم في إنجلترا كلف إدارة المسابقة ببدء تحقيق في الأزمة بين توخل وكونتي لتحديد العقوبات التي يمكن أن يفرضها القانون.



واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس، بتعادل تشلسي مع ضيفه توتنهام هوتسبير، التي شهدت مشاجرة بين مدربي الفريقين.



وعنونت صحيفة «ديلي تليغراف»: «نزاع في البريدج.. طرد كل من توخل وكونتي بعد الاشتباك عقب الصافرة النهائية.. مدرب تشلسي يقول إن تايلور لا يجب أن يحكم للنادي مرة أخرى».



وكتبت في الأسفل: «تين هاغ الغاضب يطالب بثلاثة تعاقدات لإيقاف الفساد».



أما صحيفة «ميرور» فعنونت: «شجار لندن.. طرد توخل وكونتي بعد النزاع خلال وبعد التعادل الناري».



وكتبت في الجانب: «العين الحمراء لإريك بغضب»، في إشارة إلى إلغاء تين هاغ يوم الراحة للاعبيه مطالبا إياهم بالمزيد من التدريبات عقب رباعية برينتفورد.



كما عنونت «ديلي ميل»: «نقطة غليان.. المدربان المتهوران توخل وكونتي يطردان بعد شجارين».



وفي الأسفل كتبت: «إريك يعاقب لاعبي اليونايتد المتخبطين».



بدورها عنونت «ديلي إكسبريس»: «نزاع عنيف.. توخل يصارع كونتي على الخط الجانبي ومن ثم يصفع الحكم».



وفي الأعلى كتبت: «تين هاغ الغاضب يلغي يوم الراحة».



من جانبها عنونت «مترو»: «ساخن ومزعج.. طرد توخل وكونتي مع انتزاع السبيرز لتعادل في صدام ناري».



وفي الأسفل كتبت: «أزمات اليونايتد تبدو مستمرة».



كما سخر كونتي من توماس توخل، عقب مواجهة الفريقين، حيث نشر كونتي، على حسابه بشبكة «إنستغرام»، صورة احتفال توخل بالهدف الثاني للبلوز، عندما قرر الركض أمام المدرب الإيطالي، للرد على احتفال أنطونيو بالهدف الأول للسبيرز.



وكتب كونتي على الصورة «أنت محظوظ بأنني لم أرك.. لو جعلتك تسقط أرضا أثناء الركض لكان الأمر مستحقا».



يذكر أن كونتي وتوخل تحصلا على بطاقة صفراء عقب المشاجرة الأولى، ومن ثم أشهر حكم المباراة أنتوني تايلور، البطاقة الحمراء في وجه الثنائي عقب نهاية اللقاء. وكان توخل قد سخر أيضا من اشتباكه مع كونتي، عندما أشار إلى ذراعه في المؤتمر الصحافي للمباراة، كدليل على قوته أثناء المشاجرة.



من جهته قال توخل، حينما يتصافح شخصان عليهما أن ينظرا إلى أعين بعضهما، لكن كونتي كان له رأي آخر. وتابع: لم يكن هذا ضروريا، الكثير من الأشياء لم تكن ضرورية في المباراة، نحن مدربان عاطفيان وهذا كل شيء.



وقال كونتي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: لم أعتد أن أكون شخصا عدوانيا، لكن إذا أظهر خصمي هذا فسأكون عدوانيا، الفيديوهات تظهر ما حدث.