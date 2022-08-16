قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن العلاقات الإيرانية- الكويتية تشهد «تطورا جديدا» بعد وصول السفير الجديد عبدالله المنيخ الى العاصمة الايرانية (طهران).



وقال كنعاني في مؤتمر صحافي إن ثمة «تطورا جديدا في مسار توثيق التعاون والعلاقات الايرانية- الكويتية، حيث وصلت العلاقات الديبلوماسية الثنائية الى مستوى السفراء»، مبينا ان العلاقات بين البلدين «كانت دائما ودية ومبنية على الاحترام المتبادل».



وأعرب عن اعتقاده ان هذه الخطوة «ممكن أن تمهد الأرضية للارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين إيران والدول المجاورة لها في المنطقة».



وكان السفير الكويتي الجديد لدى طهران عبدالله المنيخ قد قدم أوراق اعتماده الى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم السبت الماضي.