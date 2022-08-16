أعلن بنك وربة عن تأسيس فريق الغوص الخاص به من الموظفين بالتعاون مع مركز Dive 36، حيث يتكون الفريق من الموظفين أصحاب الرخص الرسمية في رياضة الغوص، ويعتبر الفريق فريقا تطوعيا أثناء وقت فراغهم، ويأتي تشكيل الفريق من باب المسؤولية الاجتماعية في مساندة المجتمع والحملات الأخرى الخاصة بتنظيف بحار الكويت.



وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري: «يتعامل الفريق بمهنية كبرى بالتعاون مع ذوي الاختصاص كفريق مركز Dive36، حيث يهدف الفريق خلال الفترة المقبلة الى المساهمة بالأعمال الاجتماعية التطوعية الخاصة بتنظيف بحار وشواطئ الكويت، إضافة الى تقديم المساعدات الخاصة بتأهيل الغواصين الجدد، حيث يشكل المجتمع البحري جانبا مهما من تاريخ وإرث الكويت والذي يجب المحافظة عليه بشكل كامل».



وأضاف المطيري: «يفخر بنك وربة بأن يكون رائدا في هذا المجال، كما يفخر بموظفيه الذين سيساهمون بالحفاظ على البيئة البحرية الوطنية للكويت عبر المشاركة بالحملات لتنظيف قاع البحر والشواطئ في الكويت، والذي سيكون له أثر إيجابي بالحفاظ على البيئة البحرية الكويتية في المرحلة المقبلة».



وأكد المطيري أن الحملة مستمرة طوال العام وبالتعاون مع ذوي الخبرات والمتخصصين في هذا المجال، كما سيتم تحديد آلية خاصة للعمل تبتدئ بتنظيف كافة الشواطئ وأعماق البحر من شمال الكويت في جزيرة وربة وصولا للجزر الجنوبية في البلاد وبالتعاون مع الجهات المـسؤولة.



ويواصل بنك وربة خلال عام 2022م المساهمة بالعديد من الفعاليات المجتمعية لإيصال رسالته الفعالة بخدمة المجتمع والعمل على هذه الرسالة التي يؤمن بها بالمشاركة في فعاليات، أبرزها: تنظيف جزيرة أم المرادم، بطولات لعبة البادل، المشاركة في الجامعات وتوفير العديد من المزايا للشباب، إضافة الى العديد من الفعاليات المستمرة طوال العام.