الحساوي: مشاريع ناجحة مولها الصندوق خلال كورونا في قطاعات طبية وإلكترونية والمشتريات

1422 مشروعاً مولها الصندوق تمت الموافقة عليها منها 992 مشروعاً تم توقيع عقودها

العتل: الجمعية ستقدم استشارات هندسية ومهنية للصندوق لدعم أصحاب المشروعات



عاطف رمضان



أبرمت جمعية المهندسين مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس الجمعية م.فيصل العتل والمدير العام للصندوق عادل الحساوي، وتهدف المذكرة للتعاون المشترك بين الجانبين في عقد الدورات وتبادل الخبرات.



وقال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي ان الهدف من الاتفاقيات تسهيل البيئة الشاملة للمبادرين والممولين والمسجلين لدى الصندوق.



وأضاف الحساوي ان قانون إنشاء الصندوق يهدف لتفعيل دور الصندوق مع القطاعين الحكومي والخاص بما يعود لصالح المبادرين والدولة، مشيرا إلى ان الصندوق لديه العديد من المشاريع في مختلف محافظات الكويت، منها مشاريع ترفيهية مثل «الصبية ومنتزه الوفرة» وغيرها من المشاريع الأخرى وأن هذه الاتفاقية مع جمعية المهندسين تعتبر داعمة لهذه المشاريع.

وزاد قائلا: بدأنا في مشروع الصبية الترفيهي ونحن في المراحل النهائية للبدء في تنفيذه، كذلك المنتزه القومي في الوفرة في المراحل النهائية منه، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قائمة.



وعن تأثير جائحة كورونا على المشاريع قال الحساوي: الجائحة لها أثر إيجابي وآخر سلبي فالأزمات تصنع النجاحات ومن المشاريع التي نجحت خلال الجائحة وقد مولها الصندوق مشاريع في القطاع الطبي والقطاع الإلكتروني وقطاع المشتريات وغيرها من القطاعات.



ولفت إلى ان المشاريع الممولة من الصندوق بلغ عددها الى 1422 مشروعا تمت الموافقة عليها منها 992 مشروعا تم توقيع عقودها بالإضافة إلى مشاريع أخرى تم دعمها وتغطية تكاليفها خلال الجائحة، وذلك لحماية أصحابها من التعثر والتعرض للقضايا.



وذكر ان الصندوق يهدف لرعاية وتنمية المشاريع ويقدم لأصحابها الدعم المالي والفني والقانوني والإداري حتى تنجح وترى النور.



وأشار إلى انه على الصعيد العالمي على سبيل المثال فإن كبرى الشركات في أميركا وعددها 500 شركة تقريبا بدأت كمشاريع صغيرة ومتوسطة.



وبين ان المشاريع لا يتم بناؤها في يوم وليلة بل تحتاج الى عملية متكاملة وسنوات فلا يمكن ان نقارن مصنع بمحل تجاري فالمحل يحتاج 3 شهور حتى يتم افتتاحه بخلاف المصنع الذي يحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى يصل الى الطاقة الإنتاجية المتكاملة التي تصل إلى 40% تقريبا.



وبين ان هناك توجيهات من مجلس الوزراء لدعم المشروعات وهناك 132 مشروعا واجهت أزمات ولكنها لم تتعثر، أما فيما يخص المتقدمين الرسميين المتعثرين وفقا لقانون الصندوق فعددهم 72 مشروعا متعثر ولكن يختلف التعثر فهناك تعثر قانوني وهناك تعثر في المشروع نفسه وتعثر في التمويل وهذه المشاريع المتعثرة في التمويل ندعمها وعددها غير ثابت.



ومضى قائلا: أطلقنا مؤخرا لائحة التعثر التي تسهل على المبادر الخروج من مرحلة التعثر الى مرحلة التعافي ومن ثم إلى مرحلة النجاح.



وقال: ان الصندوق يحرص على تنفيذ مشروع الصبية الترفيهي في أسرع وقت ممكن ولا يمكن تحديد موعد لوجود بعض العوائق التي تتضح خلال تنفيذ المشروع فلدينا جدول زمني وجدول آخر تنفيذي ونحاول وفق توجيهات سمو رئيس الوزراء ووزير التجارة ان ننتهي منها في اسرع وقت ممكن وسيتم محاسبة من يقصر لأننا جهة تنفيذية.



بدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل أن المذكرة ستساهم في العمل على دعم المشاريع التنموية التي يشرف عليها الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة التنمية 2035 ومنها مشروع الصبية وغيرها من المشاريع.



وأضاف العتل ان الجمعية تعمل على تجهيز الخطة الرئيسية للمشروع في حين هناك تعاون مع جهات حكومية أخرى لتنفيذ المشروع على أرض الواقع في منطقة الصبية.



وذكر ان الاتفاقية ستساهم في تبادل الخبرات المهنية والفنية في مختلف التخصصات بين الطرفين وإعداد برنامج تدريبي يدعم أهداف وأنشطة الصندوق، إضافة إلى تبادل الخبرات ودعم الجهود المبذولة بين الطرفين لتحقيق أهداف المذكرة.



وأشار إلى أن الجمعية ستقدم استشارات هندسية ومهنية للصندوق بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاوة على تقديم ورش العمل التي تساهم في تطوير وتأهيل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقا لما يسمح به القانون واللوائح.