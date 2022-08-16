لجين القناعي: حريصون على تفعيل كل مبادرات الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية





في إطار إيمانه بأهمية تطبيق مبادئ الاستدامة، وتماشيا مع المعايير والإرشادات العالمية في حماية البيئة، أعلن بنك الخليج عن التخلص الآمن من 22.3 طن نفايات إلكترونية، بالتعاون مع شركة Enviroserve المحلية المتخصصة بإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير.



وقالت مديرة الاتصالات المؤسسية لجين القناعي: إن بنك الخليج تخلص من 9.6 أطنان من النفايات إلكترونية منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ 12.7 عام 2021، مبينة أن تلك النفايات تتنوع ما بين أجهزة كمبيوتر مكتبية/محمول، وطابعات، وشاشات، وماكينات عد العملة وتليفونات أرضية، وغيرها من الأجهزة الالكترونية.



وأشارت إلى أن موظفي البنك يتابعون جميع مراحل التخلص الآمن من تلك الأجهزة، بداية من النقل حتى التخلص منها، سواء بالكبس وإعادة التدوير أو بطرق أخرى، كما شددت على أهمية التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال للحد من التخلص من النفايات الضارة بيئيا في مكبات النفايات، وبالتالي تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وإنقاذ الموارد المتجددة.



واستعرضت القناعي جهود البنك في حماية البيئة والتي تتم بطرق مختلفة كالتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية والصلبة، وتنفيذ مختلف الخدمات المصرفية الرقمية، بدون استخدام الأوراق، من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال.



وأشارت إلى المبادرات التي يقوم بها بنك الخليج بانتظام على مدار العام، بما فيها حملات تنظيف الشواطئ، إلى جانب دعمه المبادرات الشبابية في تأسيس المشروعات المعنية بالاستدامة البيئية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويتية، مؤكدة حرص البنك على تفعيل مبادرات الاستدامة المختلفة على كافة المستويات البيئية والمجتمعية والاقتصادية، تطبيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت 2035، واستراتيجية «الخليج» لـ 2025، علما أن البنك أصدر تقريره الأول للاستدامة عن عام 2020 وقريبا يصدر تقريره الثاني.