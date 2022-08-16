بناء على توجيهات وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمستفيدين، فقد طرحت الوزارة مزايدة بشأن أعمال التخليص والإفراج الجمركي المسبق والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع والتسليم للطرود والبريد الممتاز والرزم البريدية ولمدة شهر واحد تنتهي في 24 من سبتمبر المقبل، وذلك لمن يرغب في التقدم من تاريخ الإعلان.

وأشارت وكيلة وزارة المواصلات م. خلود الشهاب إلى أن الوزارة تتطلع من خلال طرح تلك المزايدة الى تطوير الخدمات القائمة والوصول لتقديم خدمات حديثة ومتطورة لتحسين الخدمات وتوفيرها للمستفيدين بما يوافق تطلعاتهم لتلك الخدمات.



وأضافت أنه سعيا من الوزارة في تنفيذ الخطة قصيرة الأجل لتطوير خدمات قطاع البريد، قمنا بطرح المزايدة بما يتوافق والأهداف الموضوعة لها ومنها خدمة التوصيل المباشر للمستفيدين في منازلهم أو مقار عملهم للارتقاء بالخدمات البريدية المقدمة عند دخولها حيز التنفيذ المتوقع نهاية العام الحالي.