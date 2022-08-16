أهدى الرامي منصور الرشيدي الكويت الميدالية الذهبية الرابعة في دورة العاب التضامن الاسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 اغسطس الجاري. ونال الرشيدي المركز الأول في منافسات مسابقة فردي السكيت، حيث حل في المركز الثاني في التصفيات، قبل ان يتقدم الى المركز الأول بجدارة، فيما جاء الرامي عبدالله الرشيدي في المركز الرابع، كما حلت البطلة ايمان الشماع في المركز الرابع في نهائي سكيت السيدات.



ورفع الرشيدي حصيلة الكويت من الميداليات في الدورة الى تسع ميداليات متنوعة بواقع اربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين في الحصيلة الاجمالية حتى الآن.



ويخوض صباح اليوم أبطال الرماية منافسات رماية سكيت فرق المختلط ويأمل لاعبو الرماية مواصلة سلسلة الانجازات واضافة ميدالية جديدة لحصيلة الكويت.



وكان منتخبنا الوطني لرماية (سكيت) رجال وسيدات، خاض 5 جولات على مدى يومين متتاليين في مسابقة الفردي ليتأهل الرماة منصور الرشيدي وعبدالله الرشيدي وايمان الشماع الى الادوار النهائية التي كان نصيب الذهب فيها لمنصور الرشيدي.



وتختتم منافسات رماية (سكيت) اليوم في مسابقة زوجي المختلط وستكون الفرصة سانحة لمنتخبنا لزيادة عدد الميداليات.



الى ذلك انهى لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشعل العلي مشاركته في دورة العاب التضامن الاسلامي، بخروجه من التصفيات امام منافسه التونسي فرج الذويبي في مسابقة تحت 60 كغم، وقدم العلي مستوى مشرفا خلال منافسته حاول من خلاله الوصول الى الادوار النهائية لكنه لم يوفق.



تأهل «القوس والسهم»



وتأهل ابطال منتخبنا الوطني للقوس والسهم عبدالله طه وفيصل الرشيدي وعبدالله الحربي الى دور الـ16 في مسابقة (القوس الاولمبي) وسيستكمل الابطال منافسات دور الـ16 صباح اليوم وسط امل كبير من اللاعبين بالتأهل الى الادوار النهائية والحصول على اول ميداليه لهم في دورة التضامن الاسلامي. من جانب آخر، يتأهب منتخبنا الوطني للكراتيه لخوض منافسات الدورة بمشاركة ثمانية لاعبين في منافسات (كاتا) فردي وجماعي والكوميتيه الفردي، بعد وصول الوفد امس الى تركيا.



وتضم قائمة منتخبنا الوطني للكراتيه ثمانية لاعبين هم: سيد محمد الموسوي وسيد سلمان الموسوي ومحمد حسين (كاتا)، وعبدالله شعبان وعمر القناعي وموسى داود ومحمد المجادي وياسمين المطوع (كوميتيه) بالاضافة الى المدربين أحمد بسير واسير بينتادو والمدربة اوبريجون جوتيريز ليير.