يحيى حميدان



وصل البلاد صباح أمس مهاجم فريق الكرة بنادي التضامن، النيجيري توني ايدجو، للالتحاق بتدريبات «العنيد» قبل انطلاق الموسم الجديد في 28 الجاري.



ومن المقرر أن يكتمل عقد المحترفين الأجانب اليوم بوصول المهاجم المالي أبوبكر ديارا.



وسيختتم التضامن مبارياته التجريبية استعدادا للموسم الجديد بمواجهة القادسية بعد غد الخميس في السابعة مساء على ستاد نادي التضامن.



وينتظر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جمال القبندي تعافي عدد من لاعبيه المصابين، منهم هادي مربع، وفيصل سعيد، على أن يلتحقوا تباعا بالتدريبات خلال اليومين المقبلين.