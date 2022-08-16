هادي العنزي



أبرم مجلس إدارة نادي الصليبخات تعاقده مع المدرب الوطني فهد برجس ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة للموسم المقبل 2022-2023.



وأشاد برجس بمجلس إدارة الصليبخات مقدرا ثقة مجلس الإدارة به، وقال لـ«الأنباء»: «أعتز بهذه المسؤولية، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، بتعاون الجهاز الإداري واللاعبين، وسنعمل معا على إظهار الفريق بصورة مغايرة عما ظهر عنه الموسم الماضي، في ظل دعم مجلس الإدارة الذي أظهر حرصا كبيرا على تطوير الفريق، باللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب».



وأمل برجس أن يكون تحضير الفريق بالصورة الملائمة، عبر معسكر تدريبي خارجي، والاستعانة بلاعبين من الشباب، بالإضافة إلى التعاقدات المحلية، مضيفا أن عملا كبيرا ينتظرنا، في ظل المنافسة الكبيرة المتوقعة من جميع الفرق المشاركة في دوري الدمج المقبل، لحجز مقعد لها ضمن فرق الدوري الممتاز.