اختتم قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة بطولة كرة القدم للملاعب العشبية لمحافظتي الجهراء والعاصمة بحضور نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع د.مشعل الهدبة ومدير إدارة الفعاليات والشراكات حامد الهزيم، والتي أقيمت بنظام خروج المغلوب.



وحصد فريق «عيال واحد» لقب محافظة الجهراء وجاء فريق أبو ريم في المركز الثاني، بينما توج فريق القصيد بلقب محافظة العاصمة وحل في المركز الثاني فريق أحمد دحام.



من جانبه، أكد د.مشعل الهدبة أن هذه البطولات تستقطب عددا كبيرا من المشاركين خلال فترة الصيف، وتأتي البطولات ترجمة على أرض الواقع لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة حمود فليطح بضرورة توفير كافة السبل والبرامج أمام الشباب الرياضي للاستفادة من هذه البطولات التي تعود عليهم بالنفع العام واللياقة البدنية والصحية والنفسية.