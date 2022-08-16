محمد راتب



اختتمت بطولة الروضة للبادل والتي أقيمت على مدى يومين بملاعب نادي الكويت بالصالة المغطاة برعاية وحضور رئيس اتحاد الرياضة للجميع ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة محمود أبل ورئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري وأعضاء مجلس الإدارة علي الحداد وحامد الابراهيم وعادل الحبشي ورائد الرخيمي وخالد المتن بمشاركة 64 فريقا للشباب و10 فرق للنساء وحضور عدد من المسؤولين، تحت إشراف اتحاد البادل، وفي ختام البطولة توج فريق بورسلي بالمركز الأول، وفريق العمران بالمركز الثاني. وبهذه المناسبة، قال محمود ابل إن رياضة البادل من الرياضات العصرية الممتعة عند الشباب، وتشهد إقبالا كبيرا، وتناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات وتشهد تفوقا ملحوظا في الآونة الأخيرة، تحت مظلة اتحاد البادل، متوجها بالشكر لمجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية والفرق المشاركة والمنظمين والمتطوعين الذين أشرفوا على تنظيم ونجاح البطولة.



من جانبه، أشار رئيس مجلس الإدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري إلى أن بطولة الروضة للبادل هي البطولة المحلية الأولى والتي سجلت إقبالا كبيرا، وتعد من الأنشطة المتعددة والمميزة التي ستقدمها لجنة العمل الاجتماعي للمنطقة والمساهمين، موضحا أن الاهتمام الكبير من مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية هو استمرار للنهج المتطور الذي دأبت عليه لتحسين كل ما من شأنه تقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة والمساهمين الكرام.



وأكد أننا مستمرون في الدعم اللامحدود للرياضة والشباب في المنطقة والاهتمام بكل ما يخدم النشء إضافة إلى سعي مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهات المختصة لتوفير التسهيلات لإنشاء ملاعب البادل في منطقة الروضة ومدارسها لما تشهده من نجاح وإقبال كبير جدا.