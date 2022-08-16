قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم صلاح القناعي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وافق على انضمام الاتحاد الكويتي إلى برنامج «فيفا» لتطوير المواهب الذي يعتبر جزءا من رؤية رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.



وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحسين وتطوير المواهب الكروية، خصوصا فئتي الناشئين والشباب في جميع أنحاء العالم ما يسهم في بناء قاعدة متينة تساعد في رفع القدرة التنافسية للمنتخبات الوطنية.



وأشار القناعي إلى أن البرنامج يتكون من عدة مراحل لتأسيس آلية تطوير المواهب على مستوى الاتحاد والأندية الأعضاء على أن يستغرق مدة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرا، موضحا أن «فيفا» اختار المحاضر الدولي ميشيل سابلون ليكون المشرف المعين من الاتحاد الدولي لمتابعة تطبيق برنامج تطوير المواهب مع الاتحاد الكويتي.



وأوضح أن سابلون كان عضوا في الفريق الذي صاغ استراتيجية الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورؤية 2030 لذلك يأتي تعيينه من قبل «فيفا» بناء على الخبرة الطويلة وثقة الاتحاد الدولي في قدرته للإشراف على إدارة البرنامج.



وبين القناعي أن «فيفا» أعلن أن أكثر من 100 اتحاد وطني تقدم للمشاركة في هذا البرنامج، لكن المشاركة تستوجب استيفاء عدد من الاشتراطات، وعلى ذلك تم قبول انضمام الكويت للبرنامج بعد قيام الاتحاد الدولي بالاطلاع على استراتيجية الاتحاد الجديدة، وكذلك الاطلاع على رؤية 2030 التي تتماشى مع متطلبات وخطط الاتحاد الدولي.



وأكد أن البرنامج الرائد سيسهم في وضع الاتحاد الكويتي على المسار الصحيح لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، كما يمثل خطوة مهمة في استمرار التعاون مع الاتحاد الدولي.