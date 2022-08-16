حافظ فيلم الحركة «بوليت تراين» (القطار السريع) من إنتاج شركة «سوني» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحقق الفيلم الذي تولى بطولته براد پيت وآرون تايلور-جونسون وساندرا بولوك وجوي كينغ، ويعد آخر عمل ضخم يصدر هذا الصيف، إيرادات بلغت 13.4 مليون دولار في عطلة الأسبوع الثانية لعرضه، ومع أن هذه الحصيلة أقل من نصف ما سجله الفيلم الأسبوع الفائت إلا أنها تبلغ نحو ضعف ما حققه فيلم «دي سي ليغ أوف سوبر بيتس» الذي حل ثانيا.



وبعد 12 أسبوعا على بدء عرضه في صالات أميركا الشمالية، تقدم فيلم «توب غن: مافريك» إلى المركز الثالث بعدما حل الأسبوع الفائت سادسا محققا 7.1 ملايين دولار. وحظيت تتمة «توب غن» الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.