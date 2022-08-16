اضطر نحو 1500 شخص في العديد من البلدات بشمال شرق إسبانيا الى مغادرة منازلهم جراء حرائق غابات لا يمكن السيطرة عليها.



وأجج النيران، في المنطقة حول بلدة أنون دي مونكايو، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا غرب مدينة سرقسطة، هبوب رياح قوية، حسبما أفاد أحد رجال الإطفاء لقناة «آر تي في إي» التلفزيونية الإسبانية الحكومية الأحد.



وأدى تغير اتجاه الرياح بشكل مستمر إلى جعل الحريق صعب السيطرة عليه.



وساعد نحو 300 من رجال الإطفاء المحترفين السكان في إخماد النيران.



وإلى الجنوب، في خوميا بالقرب من مرسية، كان رجال الإطفاء يكافحون أيضا حريق غابات وسط رياح قوية.



ويعتبر عام 2022 هو العام الأكثر دمارا بالنسبة لحرائق الغابات في إسبانيا منذ بدء العمل بنظام التسجيلات.



ومنذ بداية العام، تعرض أكثر من 260 ألف هكتار للدمار في نحو 388 حريقا، وفقا لقياسات النظام الأوروبي لمراقبة الأرض «كوبرنيكوس».