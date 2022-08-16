يحاكم رجل وشقيقته في ألمانيا بتهمة الاحتيال وتربح ملايين اليوروات عبر مراكز اختبارات فيروس كورونا في برلين.



ويواجه الرجل (46 عاما) تهمة التحايل في تقديم فواتير غير سليمة تفيد بإجرائه العديد من الاختبارات خلال الفترة من مايو 2021 حتى فبراير 2022، وهو عدد يفوق بكثير الاختبارات التي قدمها مركزه بالفعل.



ووفقا للائحة الاتهام، ادعى الرجل زورا أنه يستحق تحصيل ما قيمته حوالي 9.7 ملايين يورو من الدولة كتكاليف للاختبارات التي أجراها، بينما طلبت شقيقته تحصيل 2.5 مليون يورو لاختبارات لم تجر فعليا.



وألقت السلطات القبض على المشتبه بهما نهاية مارس الماضي خلال عمليات تفتيش لشقق ومراكز اختبار في العاصمة الألمانية.