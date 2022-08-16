

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» المنتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، ألبرت بورلا، أمس الاثنين، أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة. وقال بورلا (60 عاما) في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» إنه بدأ دورة العلاج المضاد للفيروسات باستخدام عقار «باكسلوفيد»، مشيرا إلى أنه يخضع للحجر العام ويتبع جميع احتياطات الصحة العامة. وأعرب عن ثقته بأنه سيتعافى «بسرعة».



وأوضح بورلا أنه تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة «فايزر» الأميركية وشريكتها الألمانية «بيونتيك».