يراقب كلب كانيش (بودل) بقلق وهو مربوط بإحكام طبيبا بيطريا يخزه بإبر رفيعة في ظهره وقوائمه، إذ يقبل عدد متزايد من أصحاب الكلاب والقطط في الصين على توفير العلاج لحيواناتهم الأليفة بواسطة الوخز بالإبر.



وتشهد عيادة الطب الصيني التقليدي هذه في بكين ازدحاما، صباحا ومساء، لحيوانات من مختلف الأحجام، حتى الأرانب.



وبات كثر يفضلون هذا النوع من العلاجات على تلك البيطرية المألوفة، كونه أقل حدة وتأثيرات جانبية منها.



وأوضح صاحب كلب الكانيش جاي شونيو (38 عاما) لوكالة فرانس برس أن «ميزة الطب الصيني التقليدي تكمن في انه لا يعتمد على الجراحة، ولذلك تتضاءل نسبة معاناة الحيوان وكذلك مدة مرحلة شفائه».



ويعاني كلبه دونيو (ثلاثة أعوام) داء ليغ كالفيه بيرثيز الذي يصيب رأس وعنق عظم الفخذ ويؤدي إلى تكدسهما مع التهاب في المفاصل وألم وينتج من كل ذلك عرج أثناء المشي.



وأوضح جاي الذي يعمل في مجال التمويل «لقد كان يعاني ألما شديدا لدرجة أنه لم يعد يستطيع وضع قائمه على الأرض وفقد شهيته».



وأضاف «نصحني طبيب بإزالة رأس عظم الفخذ، لكنني لم أرغب في ذلك، لأن لدي كلب كانيش أخر مر بالمعاناة نفسها، وتألم كثيرا جراء العملية وآثارها».