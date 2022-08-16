أضاع شرطي ياباني كان ثملا وغفا خلال الخدمة وثائق تحقيقات تتضمن معلومات شخصية لأكثر من 400 شخص بينهم مشتبه فيه بارتكاب إحدى الجرائم، على ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية. وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس الاثنين إن الشرطي البالغ 49 سنة أضاع في منطقة هيوغو الغربية الحقيبة التي تحوي الوثائق بين الساع الحادية عشرة مساء الجمعة والخامسة فجر السبت.



وأشار إلى أن الوثائق تتضمن أسماء وعناوين، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.



وذكرت وسائل إعلام يابانية بارزة نقلا عن مسؤولين في الشرطة ان الشرطي خرج لشرب الكحول برفقة زملائه ثم غفا أثناء عودته إلى المنزل فيما كانت الحقيبة بحوزته.



وعندما استيقظ وجد نفسه قرب إحدى محطات القطار ولم يتمكن من العثور على الحقيبة، على ما أفادت تقارير إعلامية.



وهذه ليست المرة الأولى التي تسجل فيها حوادث مماثلة في اليابان.



ففي يونيو، أفادت سلطات مدينة أماغاساكي بأن مقاولا أضاع حقيبة تحوي شريحة ذاكرة خارجية «يو اس بي» تتضمن بيانات شخصية لسكان المنطقة البالغ عددهم 460 ألفا بعدما خرج لتناول الكحول ثم غفا على الطريق أثناء عودته إلى منزله.



وعثر على الحقيبة في اليوم التالي لانتشار الخبر.