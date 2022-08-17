تعتزم النجمـــة السينمائيـة الإيطالية جينا لولــو بريجيدا، التي تبلغ من العمر 95 عاما، الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الانتخابات العامة المقررة في 25 سبتمبر. وقالت لولو بريجيدا في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا نشرت أمس الاثنين: «لقد سئمت سماع السياسيين يتجادلون فيما بينهم دون الوصول إلى العمل أبدا».



وقالت: «إيطاليا في حالة سيئة، أريد أن أفعل شيئا جيدا وإيجابيا». كانت المسيرة الفنية السينمائية للنجمة لولو بريجيدا قد بلغت ذروتها في خمسينيات القرن الماضي، حيث قدمت أشهر أفلامها مثل «بيت ذا ديفل» بما في ذلك «اهزم الشيطان» عام 1952 و«أحدب نوتردام» عام 1956.