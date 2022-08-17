في واحدة من أغرب الوقائع التي لا تخلو في الوقت نفسه من الطرافة، «وهّق» شاب أميركي نفسه حتى تم القبض عليه بشكل غير متوقع. فقد أقدم الشاب على الاتصال بالشرطة إثر غضبه من أحد المطاعم الشهيرة بعدما قدموا له وجبة بها بطاطا رأى أنها باردة. فما كان من عناصر الشرطة عندما وصلت إلى موقع البلاغ لحل هذا الإشكال البسيط الذي ربما لم يكن يستلزم كل هذا الغضب، إلا أن اكتشفت أن هذا الشخص المبلغ عينه مطلوب في قضية قتل مر عليها نحو 4 سنوات. عندئذ نسي الشاب الوجبة والبطاطا الباردة وأسلم ساقيه للرياح، لكن عناصر الشرطة طاردوه حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه!