أثبتت الأبحاث الطبية السابقة أهمية وفعالية خفض السعرات الحرارية المتناولة لتحسين الصحة، وعمر الحيوانات المختبرية، فيما أوضحت الأبحاث الحديثة امتداد هذه الفوائد للإنسان في حال تطبيق هذه الضوابط.



وأظهر باحثو جامعة «ييل» الأميركية، أن التقييد المعتدل للسعرات الحرارية المتناولة يعمل على تقليل إنتاج بروتين يعرف باسم «سبارك» (SPARC)، والذي يعمل على كبح الالتهابات الضارة ويحسن الصحة عند كبار السن، وقد يكون هدفا لتوسيع نطاق صحة الإنسان.



وشدد د.فيشو ديب ديكسيت، أستاذ علم الأمراض وعلم الأحياء المناعي والطب المقارن، ومدير «مركز ييل لأبحاث الشيخوخة» ـ في سياق النتائج المتوصل إليها والتي نشرت في عدد أغسطس من مجلة «Immunity» الطبية ـ على الفوائد الصحية الجمة المستخلصة من التقييد المعتدل لمعدلات السعرات الحرارية المتناولة بين البشر.