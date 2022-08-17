شهدت لوس أنجيليس مساء الاثنين العرض الأول لمسلسل «ذي رينغز أوف باور»، أحدث أعمال سلسلة سيد الخواتم (ذي لورد أوف ذي رينغز)، بحضور جيف بيزوس رئيس مجموعة «أمازون» المنتجة لهذا العمل الذي وصف بأنه الأغلى في التاريخ مع ميزانية إنتاج بلغت مليار دولار.



هذا المسلسل الذي ينطلق عرضه في الثاني من سبتمبر على منصة أمازون، أثار اهتماما كبيرا لدى بيزوس، مؤسس المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية التي خاضت غمار خدمات البث التدفقي.



وبدأ العمل على هذا الاقتباس الطموح المستوحى من عالم «سيد الخواتم» الذي أنشأه الكاتب جي آر آر تولكين في رواياته، عندما اشترت «أمازون برايم» حقوقه في مقابل 250 مليون دولار، قبل نحو 5 سنوات.



وتخطط «أمازون» لطرح المسلسل على 5 مواسم، يستمر كل منها 10 ساعات.



وقد انضم جيف بيزوس إلى نجوم ومنتجي المسلسل مساء الاثنين في استديوهات كولفر في لوس أنجيليس، حيث عرضت أول حلقتين قبل عرض ضوئي كبير استخدمت فيه عشرات المسيرات المضاءة.



ووصفت المنتجة ليندسي ويبر ميزانية المليار دولار بأنها «عنوان رئيسي جذاب للغاية يحب الناس التحدث عنه»، لكنها وعدت المشاهدين بأن يروا أن نتيجة هذه الأموال «ظاهرة بوضوح على الشاشة».



وقالت خلال مرورها على السجادة الحمراء لوكالة فرانس برس إن التكلفة الهائلة للمسلسل مردها إلى «إنتاج مواسمه الخمسة».