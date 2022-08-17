كشف علماء بعد تحليل عينات نادرة جمعت في مهمة فضائية يابانية استمرت 6 سنوات، أن كميات من المياه قد تكون وصلت إلى الأرض بواسطة كويكبات من أقاصي المجموعة الشمسية.



في محاولة للإضاءة على أصول الحياة وتكوين الكون، يفحص باحثون مواد أعيدت إلى الأرض عام 2020 من الكويكب ريوغو.



وقد جمع 5.4 غرامات من الصخور والغبار بواسطة مسبار فضاء ياباني يدعى «هايابوسا-2»، هبط على الجسم السماوي وأطلق «مصادما» على سطحه.



وبدأ نشر الدراسات حول هذه المواد، وفي يونيو، قال باحثون إنهم عثروا على مادة عضوية أظهرت أن بعض الركائز الأساسية للحياة على الأرض، الأحماض الأمينية، ربما تكون قد تشكلت في الفضاء.



في دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر أسترونومي»، قال العلماء إن عينات ريوغو يمكن أن تعطي أدلة على لغز كيفية ظهور المحيطات على الأرض قبل مليارات السنين.