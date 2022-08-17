أعرب مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن توقعاته لخطوة ترامب التالية بعد بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في «مار إيه لاغو».



وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، قال كوهين: «دونالد ترامب، كما أحب أن أسميه هو «كابتن الفوضى» يلقي أكبر قدر ممكن على الجمهور الأميركي من أجل إرباكهم، لأنه يعتقد حقا أن الجمهور الأميركي لديه نافذة تذكر لما يحدث تدوم يومين، أو ربما إذا كنت ذكيا.. ثلاثة أيام.. لذا سيغمر الأمر فقط».



وأضاف: «لكن هذا ليس سبب قيام ترامب بالأمر.. إنه خائف، إنه خائف من المستندات التي حازوا عليها ويتحكمون بها، لأن هذه أدلة وثائقية، وهذا دليل يمكن استخدامه ضده».



وأشار كوهين إلى أن ترامب وحلفاءه يبحثون عن كبش فداء، وأنه يعتقد أن رودي جولياني سيكون ذلك الشخص، قائلا: «سيضحون به (فيما يتعلق بمداهمة «مار إيه لاغو»)، وفي الوقت نفسه سيضحون به فيما يتعلق بقضية النائب العام في جورجيا فايني ويليس. سيستمرون في توجيه أصابع الاتهام». «إنه رودي، إنه رودي، بكل صراحة، ليس لي علاقة بالأمر، إنه رودي، اسألوا رودي فقط».