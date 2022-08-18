بيروت - أحمد منصور



توحد قضاة لبنان حول لقمة عيشهم، حيث تداعى أمس أكثر من 350 قاضيا (من أصل 560) للتوقف عن العمل بشكل تام.



ولوحظ ان بين المتوقفين عن العمل قضاة محسوبين على العهد، ومنهم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بالإضافة إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، كما النائب العام الاستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي زياد الشعراني.

وجاء توقف القضاة عن العمل احتجاجا على توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار، كما حصل في شهر يوليو، مع تجميد مصرف لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علما أن رواتب القضاة وملحقاتها تصرف من صندوق التعاضد الخاص بهم لدى مصرف لبنان.