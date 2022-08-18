بيروت - داود رمال



اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني هو «جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلف الأمر، فضلا عن ان القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان».



وأبلغ عون وزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان امس، أن لبنان في طور اعداد دراسة قانونية سيرفعها الى الأمم المتحدة حول مسألة النزوح السوريين، «ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سورية تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصا ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه».



وشدد عون امام الوزير الكندي على انه لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات، لأن نحو 500 الف سوري عادوا من لبنان الى سورية ضمن مجموعات نظم عودتها على دفعات خلال السنوات الماضية الأمن العام اللبناني، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن ان المسؤولين السوريين يعلنون رسميا انهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة. وقال عون: «حيال هذه الوقائع، بتنا نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا كما رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين على أرضنا».



وأكد عون «ان لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للنازحين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع النازحين على العودة، ألا ان طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلقنا لما يمكن ان يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين».



وكان الوزير ساجان شدد على عزم بلاده الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان، لا سيما لجهة توفير الامن الغذائي، لافتا الى ان زيارته ستكون مناسبة للاطلاع على الحاجات ووضع أولويات بالأمور الطارئة والملحة. واعرب عن ترحيب بلاده بالاتفاق المرتقب بين لبنان وصندوق النقد الدولي الذي سيساهم في تفعيل الدعم الدولي للبنان عموما والدعم الكندي خصوصا. وقال «ان بلاده ايدت عودة النازحين السوريين الى بلادهم، علما ان كندا استضافت نحو 60 الف نازح سوري نصفهم من لبنان». كذلك اكد ان بلاده «لا تؤيد دمج النازحين بالمجتمعات المضيفة لهم، وهي ستواصل المساعدة في حل الأزمة السورية».