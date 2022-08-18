بيروت - أحمد عزالدين



تقدمت النائبة بولا يعقوبيان أمس بأربعة اقتراحات قوانين تهدف الى إعادة إطلاق التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وإزالة جميع العقبات التي تعرقل هذا الملف.

وشرحت النائبة يعقوبيان في مؤتمر صحافي في مجلس النواب الغاية من كل اقتراح فقالت: بموجب الاقتراح الاول يمنع كف يد المحقق العدلي في دعاوى مخاصمة القضاة إلا إذا قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الدعوى جدية.

وينظم الاقتراح الثاني مسألة طلبات رد المحقق العدلي بنص واضح ويمنع كف يد المحقق العدلي تلقائيا عند تقديم طلبات الرد ضده، الا إذا قرر المجلس العدلي كف يده.

ويضمن الاقتراح الثالث ملاحقة جميع المشتبه بهم امام المحقق العدلي والمجلس العدلي حتى لو كانوا خاضعين في الأساس لمحاكم استثنائية خاصة بهم مثل القضاة. ما يضمن إلغاء الامتيازات والمحاكمة امام محكمة واحدة وعدم صدور احكام متعارضة في ملف واحد. أما الاقتراح الرابع فهو لإلغاء الأذونات او الموافقات المسبقة للملاحقة والتحقيق والمحاكمة في ملف انفجار المرفأ، لأن الجميع يجب ان يكونوا تحت القانون وبتصرف القضاء أمام هول هذه الجريمة.