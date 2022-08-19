شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت خسائرها على مستوى المؤشرات والمتغيرات بنهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي في ظل التوسع في عمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم سواء القيادية بالسوق الأول، أو المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي.



ويبدو ان سوق الأسهم متأثر بشكل واضح جراء انخفاض اسعار النفط الكويتي لأقل من 100 دولار للبرميل، فضلا عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسواق العالمية بشكل عام.



ورغم التراجع في مجمل الأداء، إلا ان السوق احيانا يجنح للصعود على إثر بعض العوامل الايجابية ويأتي في مقدمتها في هذه الفترة بدء بلورة عمليات الاستحواذات البنكية التي باتت قريبة من حيز التنفيذ، بعد اعلان البورصة ايقاف سهم بنك أهلي متحد البحرين عن التداول بناء على طلبه، الأمر الذي أعاد للبورصة توازنها خاصة في الجلستين الأخيرتين بتحقيق ارتفاعات قلصت من حجم الخسائر الاسبوعية.



وبانتهاء تعاملات الأسبوع، واصلت القيمة السوقية خسائرها للاسبوع الثاني على التوالي وذلك بنسبة 0.2%، إذ خسرت بنهاية الأسبوع الحالي 85 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية إلى 45.635 مليار دينار انخفاضا من 45.720 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا لافتا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 25% بمحصلة اسبوعية 294 مليون دينار بمتوسط يومي 59 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 236 مليون دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 47 مليون دينار، وكان لسهمي بيتك وأهلي متحد النصيب الاكبر من السيولة اغلب فترات التداول.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 47%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.681 مليار سهم مقابل 1.146 مليار سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% محققا 4 نقاط خسائر ليصل إلى 8580 نقطة انخفاضا من 8584 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% خاسرا 37 نقطة ليصل إلى 5821 نقطة انخفاضا من 5858 نقطة.



٭ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.2% بخسارة 14 نقطة ليصل إلى 7685 نقطة انخفاضا من 7699 نقطة.



ملكيات الأجانب بالبنوك



ارتفعت قيمة الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الاسبوعية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 3.37 مليارات دولار، وذلك ارتفاعا من 3.36 مليارات دينار الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع في اسهم بعض البنوك خاصة المقبلة على دمج، حيث تشهد ارتفاعات سعرية في الجلسات الأخيرة.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 17 اغسطس الجاري، واصل الاجانب عمليات الشراء من خلال زيادة الملكيات في أسهم 5 بنوك هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وبرقان وبوبيان بالإضافة إلى الأهلي، فيما تراجعت نسب الملكيات في بنكي الخليج وبنك الكويت الدولي KIB، واستقرت في 3 بنوك هي التجاري والمتحد ووربة.



تفصيليا، ارتفعت النسبة في بنك الكويت الوطني بـ 0.06% لتصل النسبة إلى 23.76% بقيمة 1.925 مليار دينار، وارتفعت في بيتك بنسبة 0.01% لتصل إلى 11.34% بقيمة 907.7 ملايين دينار، كما ارتفعت في بنك الأهلي بنسبة 0.02% بنسبة 1.24% بقيمة 7.5 ملايين دينار، وارتفعت في برقان بنسبة 0.14% لتصل النسبة الاجمالية إلى 17.67% بقيمة 134.2 مليون دينار، وارتفعت كذلك النسبة في بنك بوبيان بنسبة 0.01% بإجمالي 5.76% بقيمة 179.8 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الاجانب في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.20% لتنخفض إلى 6% بقيمة 14.9 مليون دينار، وتراجعت في الخليج بنسبة 0.02% لتصل إلى 16.36% بقيمة 183.2 مليون دينار، فيما استقرت في التجاري عند 0.06% بقيمة 602 آلاف دينار، كما استقرت في المتحد عند 0.41% بقيمة 2.8 مليون دينار، إضافة إلى ذلك استقرت نسبة ملكيات الاجانب في بنك وربة عند 3.98% بقيمة 19.5 مليون دينار.