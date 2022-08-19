قال خبير في صناعة الذهب إن المعدن النفيس قد يرتفع فوق 2000 دولار للأونصة العام المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم، ما يدعم سعر المعدن الذي ينظر إليه كأداة تقليدية للتحوط ضد ضغوط الأسعار.



وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية، جيك كلاين، أنه نظرا لآخر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يمكن تأجيل الزيادات أو تقليلها، وهذا يشير إلى أن «السوق سوف تضطر إلى التعود على ارتفاع أرقام التضخم لفترة أطول، وهذا جيد للذهب»، وفقا لما ذكره لـ«بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو والذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء أن المسؤولين رأوا الحاجة إلى استعادة وتيرة زيادات أسعار الفائدة في النهاية.

كما حذر المشاركون من التشديد المفرط الذي قد يضر بالاقتصاد، مع الإشارة إلى مخاطر ترسيخ ضغوط التضخم.



وانخفض الذهب بنسبة 4% فقط في عام 2022 حتى مع تشديد البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، لسياستها النقدية بقوة، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من جاذبية المعدن الذي لا يحمل فائدة.