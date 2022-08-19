في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم الفئات غير المقتدرة في مختلف المناسبات، نظم البنك الأهلي المتحد مبادرة بمناسبة موسم العودة إلى المدارس بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية لتوفير المستلزمات الدراسية من قرطاسية وحقائب مدرسية وغيرها من الأدوات المدرسية للطلبة من الأسر غير المقتدرة، بهدف تخفيف أعبائهم ومساعدتهم على مواصلة دراستهم. وشملت هذه المبادرة عددا من الطلبة من مناطق مختلفة في الكويت، حيث تم تخصيص متطوع اجتماعي لكل طفل، رافقه في جولة لتسوق مستلزماته الدراسية.



وبهذه المناسبة، أفادت رئيس المسؤولية المجتمعية والتوصل الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: سعدنا للغاية بإسهامنا في مبادرة «موسم عودة المدارس» بتوفير المستلزمات الدراسية للطلبة من غير القادرين نظرا لأهميتها في دعم التعليم وطلبة المدارس من غير القادرين، ومساندتهم وتلبية احتياجاتهم من الأدوات والمستلزمات الدراسية التي تساعدهم على عملية استكمال مسيرتهم التعليمية أسوة بزملائهم.



وأضافت التميمي: لقد استشعرنا معاناة الأسر غير المقتدرة لتوفير المستلزمات المدرسية اللازمة لمساعدة أبنائهم على مواصلة التعليم، ومن هذا المنطلق حرصنا على القيام بهذه المبادرة لمد يد العون لهذه الأسر وإسعاد الطلاب وتلبية احتياجاتهم اللازمة لمواصلة دراستهم.



وأكدت التميمي أن البنك الأهلي المتحد الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية تحت شعار شريعة وحسن معاملة، ومن هذا المنطلق نؤمن بضرورة تشجيع التكافل المجتمعي ومساعدة غير القادرين، كما نؤمن بأهمية دعم التعليم باعتباره حقا للجميع وعاملا رئيسيا لتقدم المجتمع. وأشارت التميمي إلى أن هذه المبادرة هي استمرار للتعاون المستمر للبنك الأهلي المتحد مع مؤسسة لوياك والتي تعد واحدة من أهم المؤسسات التطوعية التي تتيح الفرصة للشباب الكويتي للتميز والإبداع والتعبير عن نفسه بطرق متنوعة.