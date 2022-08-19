البطاقات مؤمّنة لكن على العميل الحذر وعدم إفشاء معلوماته

في إطار جهوده المستمرة لنشر التوعية ضمن حملة (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك الكويت المركزي للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، يحرص بيت التمويل الكويتي (بيتك) على نشر مجموعة من الرسائل والنصائح من خلال قنواته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بالتعاملات المالية وتحقيق الشمول المالي بأعلى مستويات الأمان. من ضمن رسائل التوعية، استهدف «بيتك» التعريف بأنواع البطاقات المصرفية ووسائل الحماية والأمان المتوفرة لها، بالإضافة إلى أهمية التعامل الحذر والواعي عند استخدامها محليا وعالميا في عمليات الشراء المباشرة أو عبر شبكة الإنترنت.



ولفت «بيتك» إلى أن هناك سبعة فروق رئيسية بين بطاقة الخصم المباشر (Debit Card) وبطاقة الائتمان (Credit Card)، فالأولى تعتمد على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة، أما بطاقة الائتمان فتعتمد على الخصم من الحد الائتماني الخاص بالعميل، ما يجعل البطاقتين مختلفتين من حيث المزايا والاستخدامات ومتشابهتين في نواح أخرى.



وأضاف أن كلتا البطاقتين مصنوعتان معظمها من البلاستيك مع شريط مغناطيسي وشريحة ذكية، وصادرتان عن بنك أو مؤسسة مالية، كما توفران خيارات للسحب والشراء والدفع عبر المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية، وتجدد على فترات محددة ويتبع معظمها نظاما عالميا للمدفوعات.



الفوارق



أوضح «بيتك» أن بطاقة الخصم المباشر ترتبط بحساب جاري أو توفير وتستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي، ويتم خصم قيمة العمليات من الرصيد الموجود بالحساب، أما البطاقة الائتمانية فتستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي عن طريق سقف ائتماني محدد.



وفيما يلي أبرز الاختلافات بين البطاقتين:



الرصيد المتاح: الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب. بينما الرصيد المتاح في البطاقة الائتمانية، يعتبر حدا ائتمانيا يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدين.



فترة سداد الدين: تتم تجزئة الدين على دفعات وتحدد من قبل البنك المصدر للبطاقة بخلاف بطاقات الخصم المباشر حيث يتم سداد الدين بحد أقصى خلال 30 يوما.



في السياق ذاته، قال «بيتك» إن هناك أيضا نوعا آخر من البطاقات يسمى بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Card) لا يشترط فيها فتح حساب، وإنما تعتمد على تعبئة العميل لمبلغ معين يحصل من خلاله على بطاقة تحمل هذا المبلغ وتتيح للعميل استخدامها في عمليات الشراء والسحب محليا وعالميا، وهي مناسبة للذين يرغبون في السيطرة على إنفاقهم بكل سهولة وأمان ودون الحاجة لوجود ضمان أو دخل للحصول على مثل هذه البطاقات.



وسائل الأمان



وأشار «بيتك» إلى أن البطاقات مؤمنة ومشفرة ويستقبل العميل رمزا خاصا عند إجراء كل معاملة عبر المواقع الإلكترونية للتأكيد مع استخدام الرقم السري الذي لا يعرفه سوى العميل ولا ينبغي الإفصاح أبدا عنه إلى أي شخص مهما كان، سواء من موظفي البنوك أو المحلات التجارية.



ويؤكد «بيتك» على أهمية الانتباه والحذر عند استخدام البطاقات المصرفية بعدم مشاركة البطاقة أو بيناتها مع الأفراد والحرص على استخدامها في المواقع الآمنة لمنع أي محاولات للاحتيال أو سرقة معلومات البطاقة والسطو على الرصيد المتوافر فيها، كما يوضح أنه عند فقد البطاقة يجب إبلاغ البنك فورا عبر التطبيق الخاص بالبنك أو مركز الاتصال المتوافر على مدار الساعة ليتم إيقافها، وتفادي أي محاولات من قبل الآخرين.