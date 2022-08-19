أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، عن المجموعة الأولى من رحلات «تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة» لعام 2024.



ولا عجب في استمرار الطلب المتزايد على هذه الرحلات المرغوبة كثيرا، والرحلات الأخرى الجديدة حول العالم، وذلك لما تتسم به من دقة في التخطيط، إلى جانب التجارب الاستثنائية التي توفرها للضيوف في وجهات مميزة يصلون إليها على متن طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال كريستيان كليرك، رئيس فنادق ومنتجعات فورسيزونز: «إن تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة هي دليل على التزامنا الابتكار والسعي الدائم لتقديم تجارب لا مثيل لها. ونواصل إرساء معايير جديدة في مجال السفر، من خلال تقديم تجارب فاخرة استثنائية لا مثيل لها. وندعو عشاق السفر إلى استكشاف العالم معنا، والاستمتاع بضيافة فورسيزونز الأصيلة، واهتمامها بالتفاصيل، وشغفها بالتميز الذي تشتهر به علامتنا التجارية في جميع أنحاء العالم».



وتواصل «تجارب طائرة فورسيزونز الخاصة» استقطابها لضيوف جدد، وترحيبها بعودة ضيوف سابقين، وذلك لما تتيحه كل رحلة من تخصيص خيارات واسعة لتلبية الحاجات والرغبات الشخصية والفردية لكل من ضيوفها.



وأضاف كريستيان كليرك: «لطالما كانت ملاحظات الضيوف عاملا مهما في صياغة التجارب الاستثنائية التي نقدمها لهم، بدءا من التصميم الذي تتمتع به طائرة فورسيزونز الخاصة الجديدة، وانتهاء بتقديم رحلات قصيرة للمسافرين الذين ليس لديهم وقت طويل، والراغبين في تجربة المزيد في وقت أقل. وغالبا ما يذكر الضيوف السابقون أن مشاركتهم في تجارب الطائرة الخاصة كانت مجرد بداية لمغامرة جديدة ربطتهم بكل وجهة حملتهم إليها، ولعلاقة جديدة ربطتهم مع ضيوف آخرين، ليكونوا علاقات وذكريات جديدة تدوم مدى الحياة».



وكما هو الحال دائما، يستمتع الضيوف، مع «تجارب طائرات فورسيزونز الخاصة»، بإقامة فاخرة في فنادق ومنتجعات فورسيزونز. أما في المواقع النائية، فسيقيم الضيوف في أماكن إقامة فاخرة يختارها لهم فريق فورسيزونز.