أعلنت شركة موقف تكنولوجيز توقيع اتفاقية تعاون طويلة المدى مع مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع، لإدارة وتشغيل مواقف السيارات للمشاريع القائمة والمستقبلية التابعة لها، والذي يأتي في إطار تجديد الثقة بين الطرفين بعد أن تخطى تطبيق موقف Mawqif حاجز 100 ألف عملية بجميع مواقف السيارات التابعة لـ 360.



وفي هذا السياق، ثمن المدير العام لشركة موقف تكنولوجيز داود العثمان التعاون الطويل المدى مع مجموعة التمدين احدى الشركات الرائدة محليا في التطوير العقاري، مشيدا بتعاملها السلس والراقي الذي يعكس الايمان بالطاقات الشبابية الكويتية والحرص على الاستثمار بها وتقديم الدعم اللازم بإفساح المجال لهم لإثبات جدارتهم في شتى المجالات.



وأشار العثمان إلى المضي قدما في تطوير حركة السير بمواقف السيارات عبر توفير حلول رقمية جديدة تواكب التطور العالمي وتغني المستخدم عن التعامل بالتذاكر المطبوعة والعملات النقدية، مضيفا أن الدراسات والإحصاءات الخاصة بمعدلات النمو في سوق البرمجيات والتطبيقات المرتبطة بإدارة مواقف السيارات عالميا ترتفع بشكل مطرد.



واختتم العثمان بالإشارة إلى أبرز الخطط والمشاريع المستقبلية لـ «موقف تكنولوجيز»، والتي ستركز في مجملها على التوسع في تطوير حركة السير وتقليل الازدحام، عبر تعزيز التوجه الرقمي لجميع مواقف السيارات التي يديرها.



من جهته، شكر المؤسس والشريك التنفيذي في «موقف تكنولوجيز» عبدالله شعبان مجموعة التمدين على ثقتها، مشيرا إلى أن التعاون معها ومع غيرها من الشركات العقارية الرائدة في السوق الكويتي يعد أحد العناصر المحورية في القاعدة الأساسية التي ارتكز اليها تطبيق موقف لتدشين عملياته للتشغيل والاستعداد للانطلاق محليا الذي اقترن بتطوير الخدمات المتاحة عبر التطبيق لتلائم الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خدمات الدفع الالكتروني والدخول والخروج التلقائي، مؤكدا أن الآليات والحلول التي ابتكرها «موقف» ساهمت في تنظيم حركة السير وانسيابيتها بفعالية فائقة قللت الوقت والجهد والتكلفة لكل الأطراف المتعاملة في المواقع المتواجد فيها.



بدوره، قال المدير العام لمركز 360 جاسم النجادة «إن التعاون طويل المدى مع موقف تكنولوجيز سينعكس ايجابيا على ابتكار حلول للكثير من التحديات المتعلقة بإدارة المواقف والحركة في 360 ومستقبلا في المشاريع التابعة لمجموعة التمدين».



وعلى إثر نجاح الشراكة الأولى مع مجموعة التمدين و«موقف تكنولوجيز» من خلال تواجد تطبيق «موقف» في مواقف 360، تستمر الشراكة في مشاريع مجموعة التمدين الأخرى أبرزها مجمع الكويت والويرهاوس كويت.