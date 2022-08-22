أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بدأت في تغليظ عقوباتها على المقاولين المتعثرين والمتأخرين في تنفيذ بعض المشاريع، حيث تم تقديم طلب الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن وقف أحد المقاولين لمدة 5 سنوات عقوبة لعدم تنفيذ واحد من المشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية. وقالت المصادر ان سوء إدارة المقاول وعدم استجابته لتصحيح المسار دفع لجنة الشراء الداخلية الى تغليظ العقوبة وحرمان الشركة من المشاركة في أي مناقصات مستقبلية للقطاع النفطي. وذكرت ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة يدرس طلب الشركة وطلب القطاع النفطي تزويده بأوراق عامة حول التأخير للبت في القرار قريبا.